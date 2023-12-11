الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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رجحت مصادر ملاحية في قوات الدفاع الساحلي اليمنية حدوث تحرك عسكري وشيك لأقوى الجيوش العربية لتأمين منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب ، مع تصاعد هجمات الحوثيين.. معتبرة أن سلامة حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والممر المائي الأهم في العالم يمثل جزء لا يتجزء من الأمن القومي اليمني والمصري بشكل خاص.

المصادر اوضحت أن الجيش المصري وليس الأمريكي أو الاسرائيلي هو على الارجح من سيقود التحركات العسكرية لتأمين الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية ووضع حد لتصعيد الحوثيين .

وأكدت المصادر في تصريحات لـ"مـأرب برس" أن مصر سبق وقامت بالتحرك العسكري من قناة السويس إلى خليج عدن لتأمين خطوط الملاحة الدولية حيث اعلن الجيش المصري في ديسمبر 2022م توليه مهام دولية جديدة في البحر الأحمر تشمل مضيق باب المندب وخليج عدن وهو ما دفع ميلشيا الحوثي حينها الى اطلاق تهديدات باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش المصري.

وأشارت المصادر الى أن التهديدات الأخيرة للحوثيين بمنع مرور السفن الأجنبية من البحر الأحمر لن يتم التهاون في التعامل معها من قبل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية وهناك متغيرات وشيكة ستطرأ حيث بدأت فعليا هذه الأطراف في دراسة خيارات الردع العسكري ..منوها الى أن معلومات موثوقة تؤكد أن الجيش المصري يتأهب لتحرك عسكري لتأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب كون تصاعد تهديدات وعمليات الحوثيين سيلحق اضرارا بالغة بقناة "السويس " التي تشهد تراجعا في حركة مرور السفن منذ بدا تصعيد الحوثيين.

ولفتت الى أن قوات الجيش الوطني اليمني وقوات المقاومة الوطنية بالساحل الغربي يمتلكان القدرة على مجابهة تصعيد الحوثيين ولكن لاعتبارات سياسية لم يتم إعطاء الضوء الأخضر لبدء تحرك عسكري لوقف تصعيد ميلشيا الحوثي.