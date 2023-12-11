موقع عبري يفضح زعيم الانفصاليين في اليمن.. الزبيدي يقدم عرضاً مفاجئا لـ أسرائيل مقابل الاعتراف بتقرير مصير الجنوب عاجل: ردا على التهديدات الحوثية الأخيرة.. أقوى الجيوش العربية يتأهب لتأمين البحر الأحمر ومصادر ملاحية تكشف لـ"مارب برس"عن متغيرات ستطرأ وتحرك يمني ينتظر الضوء الأخضر السماء تشهد اليوم حدث فلكي نادر يحدث مرة واحدة بالعمر! توقيت مباراة اليمن والعراق في بطولة غرب آسيا للناشئين والقنوات الناقلة الحكومة اليمنية تجري مباحثات مع الإتحاد الأوروبي وبريطانيا والمانيا على هامش منتدى الدوحة الدفاعات الجوية تحبط هجوما في صعدة هداف العالم.. الصراع يشتد بين رونالدو وثلاثي أوروبا جيرونا يسحق برشلونة بنتيجة تاريخية وينفرد بالصدارة أمريكا منحت الجيش الإسرائيلي 65 ألف قنبلة وقذيفة لدعم حربها الغاشم على غزة دبلوماسيون يكشفون عن موعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقف حرب غزة
من المتوقع أن يختفي أحد ألمع النجوم التي يمكن رؤيتها من الأرض، لفترة وجيزة، اليوم الاثنين، في حدث نادر "يحدث مرة واحدة في العمر"، وفقا لعلماء الفلك.
وبحسب ما أوردته صحيفة "إندبندنت" Independent يمكن لمراقبي السماء الذين يعيشون في جزء محدد من جنوب أوروبا وعبر المحيط الأطلسي إلى جزر البهاما وجنوب فلوريدا وجزء من المكسيك أن يروا أن "منكب الجوزاء" Betelgeuse يصبح أكثر خفوتا ويختفي تقريبا لمدة تتراوح بين 7 إلى 12 ثانية عندما يمر كويكب ليونا أمام النجم الشهير.
وفي حين أن الكويكب سيحجب بعضا من لمعان الضوء الصادر عن النجم، فمن المتوقع أن يمنح الضوء المتبقي فرصة للمراصد الأرضية لالتقاطه.
يذكر أن "منكب الجوزاء"، النجم العاشر والذي يعتبر من ألمع النجوم في السماء، كان قد لفت الانتباه في السنوات الأخيرة بسبب سطوعه المتقلب، ما أثار مخاوف من أنه قد يكون على شفا الانفجار.
وبينما كشفت الملاحظات اللاحقة أن النجم أبعد بكثير عن هذه النهاية، ما يزال العلماء يحاولون تقدير الحجم الفعلي والميزات الأخرى لنجم منكب الجوزاء.
ويقول الباحثون إن مرور كويكب أمام نجم بهذا الحجم أمر نادر جدا ولا يمكن رؤيته من الأرض إلا كل بضعة عقود.
والاستعدادات جارية في أجزاء من أوروبا، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا لمراقبة هذا الحدث النجمي.
ويقول العلماء إن هذا الحدث النادر سيكون فرصة لاكتساب معرفة جديدة حول الكويكب و"منكب الجوزاء"، مثل حجمه وكيفية تحرك الغاز المشحون حول النجم المحتضر.
وإذا كان الطقس مناسبا في هذا اليوم، يأمل علماء الفلك في تصوير سطح النجم وفهم ما إذا كان يطلق الرياح في بيئته النجمية وكيف يحدث ذلك.
وستساعد الملاحظات أيضا في تحديد حجم وشكل الكويكب وفهم خلايا الحمل الحراري الكبيرة بشكل غريب في منكب الجوزاء والتي تتسبب في سطوع النجم وتغميقه لعدة أشهر في المرة الواحدة.
وقد تساعد مثل هذه الدراسات في الكشف عن كيفية انتهاء المواد المنطلقة من هذه النجوم العملاقة إلى تشكيل كواكب جديدة.
وبما أن منكب الجوزاء هو بالفعل أحد ألمع النجوم في السماء، فإن المراقبين يحتاجون فقط إلى معدات متواضعة لمراقبة مرور الكويكب، بحسب الخبراء.