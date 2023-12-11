توقيت مباراة اليمن والعراق في بطولة غرب آسيا للناشئين والقنوات الناقلة

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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