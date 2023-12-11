الدفاعات الجوية تحبط هجوما في صعدة

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اسقطت الدفاعات الجوية في محور الرزامات (لواء حرب 1) بمحافظة صعدة، مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية.
وقال المحور في بيان له اليوم الاثنين، ان المسيرة الحوثية كانت تحلق في الأجواء وتحاول إستهداف مواقع مقاتلي المحور.
واشار الى ان الدفاعات الجوية اجبرت عدداً آخر من الطائرات المسيرة على مغادرة أجواء المنطقة كانت تحاول إستهداف المواقع العسكرية في ذات المنطقة.
كما تمكن مقاتلي محور الرزامات، خلال الــ 72 ساعة الماضية من الرد على الخروقات الحوثية، وتكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري،وفق وكالة سبا.