هداف العالم.. الصراع يشتد بين رونالدو وثلاثي أوروبا

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يتنافس كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي إضافة إلى الإنجليزي هاري كين على لقب هداف العالم في عام 2023.
ويتصدر هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة أفضل هدافي العالم في 2023 برصيد 50 هدفا، ويأتي خلفه بفارق هدف كل من رونالدو، نجم النصر السعودي، وهاري كين، هداف بايرن ميونخ، في حين يتواجد مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلفهم بـ 48 هدفا.
وقالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني:
يواصل كريستيانو رونالدو تألقه، ويرغب في إغلاق العام كأفضل مهاجم في العالم، إذ يملك 49 هدفا حتى الآن بين النصر والمنتخب البرتغالي، ويمكن أن يحقق البالغ من العمر "38 عاما" اللقب مع تبقي 4 مباريات لفريقه حتى نهاية العام.
وسجل رونالدو 10 أهداف لمنتخب بلاده و39 هدفا بقميص النصر في العام الجاري. ويمكن أن يلعب هالاند ما يصل إلى 7 مباريات في ما تبقى من العام، أما هاري كين أمامه مباراتان في الدوري الألماني ومواجهة في دوري أبطال أوروبا، بينما هناك ثلاثة لقاءات لمبابي ضمن الدوري الفرنسي ومباراة في دوري أبطال أوروبا