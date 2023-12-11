أمريكا منحت الجيش الإسرائيلي 65 ألف قنبلة وقذيفة لدعم حربها الغاشم على غزة

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الولايات المتحدة منحت "إسرائيل" عشرات الآلاف من أطنان القنابل لاستخدامها في العدوان المتواصل على غزة، لكنها لم تأخذ في الاعتبار الشروط الإنسانية في قوانينها.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة أرسلت ما لا يقل عن 15 ألف قنبلة وأكثر من 50 ألف قذيفة مدفعية، بما في ذلك ألفا كيلوغرام من القنابل الخارقة للتحصينات، إلى دولة الاحتلال منذ بدء الهجمات على غزة.

وأضافت أن ارتفاع عدد الشهداء في غزة أثار تساؤلات حول مسؤولية الولايات المتحدة في ضمان سلامة المدنيين، مشيرةً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتعرض لضغوط متزايدة لتزويدها "إسرائيل" بالأسلحة.

اظهار أخبار متعلقة وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 18 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى حوالي 50 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.

في المقابل، تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مكبدة إياها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات، وسط تشكيك تقارير في الصحافة الإسرائيلية بأعداد الجرحى التي يعلن عنها جيش الاحتلال رسميا