الصحة الفلسطينية تكشف عن ارتفاع حصيلة قتلى الحرب في غزة إلى 17997

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قال التلفزيون الفلسطيني، إن 22 شخصاً قتلوا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، مساء اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 17997، فضلاً عن 49229 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال القدرة في إفادة صحافية يومية، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية «21 مجزرة مروعة وأباد عوائل بكاملها»،
بما في ذلك قصف مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، مما أدى إلى مقتل مريضتين وإصابة العشرات داخل المستشفى