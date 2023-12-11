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الصحة الفلسطينية تكشف عن ارتفاع حصيلة قتلى الحرب في غزة إلى 17997

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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قال التلفزيون الفلسطيني، إن 22 شخصاً قتلوا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، مساء اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 17997، فضلاً عن 49229 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال القدرة في إفادة صحافية يومية، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية «21 مجزرة مروعة وأباد عوائل بكاملها»،

بما في ذلك قصف مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، مما أدى إلى مقتل مريضتين وإصابة العشرات داخل المستشفى

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