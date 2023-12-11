توتنهام يهزم نيوكاسل ويعود إلى الانتصارات

الإثنين 11 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ودع توتنهام هوتسبير نتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وافتتح الإيطالي الشاب ديستيني أودوغي التسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 26، قبل أن يضيف البرازيلي ريتشارليسون الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 38 و60 على الترتيب.

واختتم الكوري الجنوبي الدولي هيونغ مين سون مهرجان أهداف توتنهام بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، فيما تكفل البرازيلي غولينتون بإحراز هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح هذا هو الانتصار الأول لتوتنهام في البطولة منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر تقريبا، حيث يرجع آخر فوز له بالمسابقة إلى 27 أكتوبر الماضي، عندما تغلب 2 - 1 على مضيفه كريستال بالاس في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حصل على نقطة وحيدة فقط في لقاءاته الخمسة الماضية بالمسابقة، إلى 30 نقطة، لكنه بقي في المركز الخامس، علما بأن هذا انتصاره التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع، حيث تأتي تلك الخسارة لتدق ناقوس الخطر قبل مواجهته المرتقبة ضد ضيفه ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع نيوكاسل للفوز على ميلان بالمجموعة السادسة للمسابقة القارية، أملا في تعثر باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، للصعود للأدوار الإقصائية في البطولة.