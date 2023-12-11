الناطق باسم القسام: دمرنا 180 آلية للاحتلال خلال 10 أيام

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أعلن أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأحد 10 ديسمبر، أن كتائب القسام تمكنت من تدمير 180 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بشكل كلي أو جزئي خلال المعارك التي دارت على جبهات متعددة بالقطاع على مدار الأيام العشرة الماضية، أي منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مطلع ديسمبر الجاري.
وأضاف أبو عبيدة، أن مقاتلي القسام هاجموا الآليات الإسرائيلية بقذائف “الياسين 105” وتاندوم وعبوات شواظ، مؤكدا قتل عدد كبير من جنود الاحتلال بشكل محقق. ولفت أبو عبيدة، إلى أن كتائب المجاهدين القساميين، هاجمت قوات راجلة تابعة للاحتلال، متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد “وأجهزت عليها من مسافة صفر”.
وتابع: “المقاومون تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة”.
وكشف المتحدث باسم كتائب القسام في السياق ذاته، أن كتائب المقاومة نفذت عددا كبيرا من العمليات النوعية بين مهاجمة القوات الراجلة والقنص وتفجير الألغام، فضلا عن قصف مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة.
وتحدث أبو عبيدة عن فشل الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه متوعدا بأنه سيواجه المزيد “كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع”، مضيفا أن “العدو ما يزال يتلقى الضربات والقادم أعظم”.
وبخصوص تصريحات قادة كيان الاحتلال بشأن القضاء على المقاومة، قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، إن هذه التصريحات “كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء”.
وأعلن أبو عبيدة تمسك فصائل المقاومة بمواصلة القتال، قائلا: “لا خيار أمامنا إلا القتال لمواجهة المحرقة التي يقوم بها العدو بهدف كسر إرادة شعبنا”.