الحكومة اليمنية تؤكد استعدادها لانهاء ملف الأسرى والمختطفين الكل مقابل الكل

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكدت الحكومة اليمنية استعدادها لانهاء ملف الاسرى والمختطفين مع مليشيات إيران الحوثية في اليمن.

وقال رئيس فريق الحكومي المفاوض بشأن ملف المحتجزين يحيى كزمان، تعليقاً على دعوة رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف اللواء الركن ناصر بن ثنيان “أن الحكومة اليمنية حريصة على تبادل جميع الأسرى مع ميليشيا الحوثي، وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.

وأضاف: “نكرر تأكيدنا بأن مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل هو مطلبنا منذ البداية، وندعو الحوثيين إلى الاستجابة لهذه الدعوات وسرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم المخفيون قسرا”.

وأردف كزمان “نشيد بدور أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ونثمن حرصهم الدائم لإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين”.

وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي عقب دعوة أطلقها اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف العربي لجميع الأطراف اليمنية من أجل إبرام اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن.