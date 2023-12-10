آخر الاخبار

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 18 ألفا و50 ألف جريح جثث مكفّنة وركام.. دعوات لمقاطعة "زارا " بسبب تصاميمها افتتاح القمة النسوية السادسة في عدن الحكومة اليمنية تؤكد استعدادها لانهاء ملف الأسرى والمختطفين الكل مقابل الكل شاهد.. القسام تقضي على قوة راجلة صهيونية بعملية نوعية وتسقط القنابل على دبابة "ميركافا" والاحتلال يعترف بأمر "مهم" بعد كلمة أبو عبيدة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مركز حقوقي يدعو لوقف الحرب في اليمن اللواء ”سلطان العرادة“ يتصدر استطلاع للرأي كـ”أكثر شخصية تأثيرا في اليمن للعام 2023“ احدث استطلاع للراي ..انهيار غير مسبوق لشعبية بايدن .. دموع الأمهات ودماء الأطفال بغزة ستسقط الرئيس العجوز بعت ما تبقى معي من ذهب.. معلمة يمنية تلخص الوضع المعيشي الكارثي لملايين السكان في مناطق سيطرة الحوثيين ماذا يعني دخول فرنسا على خط المواجهة العسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر؟ تقرير

الحكومة اليمنية تؤكد استعدادها لانهاء ملف الأسرى والمختطفين الكل مقابل الكل

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات
عدد القراءات 213

أكدت الحكومة اليمنية استعدادها لانهاء ملف الاسرى والمختطفين مع مليشيات إيران الحوثية في اليمن.

وقال رئيس فريق الحكومي المفاوض بشأن ملف المحتجزين يحيى كزمان، تعليقاً على دعوة رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف اللواء الركن ناصر بن ثنيان “أن الحكومة اليمنية حريصة على تبادل جميع الأسرى مع ميليشيا الحوثي، وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.

وأضاف: “نكرر تأكيدنا بأن مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل هو مطلبنا منذ البداية، وندعو الحوثيين إلى الاستجابة لهذه الدعوات وسرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم المخفيون قسرا”.

وأردف كزمان “نشيد بدور أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ونثمن حرصهم الدائم لإنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين”.

وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي عقب دعوة أطلقها اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف العربي لجميع الأطراف اليمنية من أجل إبرام اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن.

إقراء أيضاً
اللواء ”سلطان العرادة“ يتصدر استطلاع للرأي كـ”أكثر شخصية تأثيرا في اليمن للعام 2
بعت ما تبقى معي من ذهب.. معلمة يمنية تلخص الوضع المعيشي الكارثي لملايين السكان في
ماذا يعني دخول فرنسا على خط المواجهة العسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر؟ تقرير
عاجل ..اعلان طارئ لإذاعة الجيش الإسرائيلي حول تهديدات الحوثيين ومصادر عسكرية تؤكد
إصابة طفل بجروح نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات ألغام المليشيات الحوثية في مارب
أجهزة أمن حضرموت تعلن استعادة مسروقات تقدر بمبلغ مالي كبير
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول