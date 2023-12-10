الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد كلمة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء اليوم الأحد، اعترف الاحتلال الصهيوني بأمر “مهم” يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم وجردتهم من ملابسهم، فيما نشرت القسام، بذات الوقت مشاهد لالتحام مقاتليها بالآليات التابعة للاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور غزة.

ومساء اليوم الأحد، نشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، خبراً عاجلاً أكدت فيه أن من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي وصورهم شبه عراة شمالي قطاع غزة ثبت أنهم من المدنيين وليسوا من عناصر حماس.

كما قالت الصحيفة أيضاً: إنه بعد التحقيقات الأولية تبين أن ما بين 50% إلى 70% من سكان غزة الذين تم اعتقالهم في الأيام القليلة الماضية في قطاع غزة، ليسوا إرهابيين، ولا يشتبه في قيامهم بالإرهاب”.

– القسام تنشر مشاهد جديدة لعملياتها في القطاع

وعلى صعيد آخر، نشرت كتائب القسام فيديو لالتحام مقاتليها مع قوات الجيش الإسرائيلي على محاور خان يونس جنوبِ قطاع غزة، واستهداف قوة راجلة وآليات إسرائيلية بعملية نوعية.

حيث أظهرت المشاهد القسامية عمليات رصد لقوة إسرائيلية راجلة قرب أحد المنازل، قبل استهدافها بقذيفة مضادة للأفراد حيث أصابت الجنود الإسرائيليين إصابة مباشرة.

وكذلك، أسقطت قنابل متفجرة على دبابة “ميركافا” -على الأرجح- من طائرة مسيرة للقسام، علاوة على استهداف آليات متنوعة بقذائف مضادة للدروع في محاور قتال مختلفة بمدينة خان يونس، وسط تكبيرات مقاتلي كتائب القسام.

ولليوم الـ65 تجري معارك ضارية بين مقاتلي كتائب القسام والقوات الإسرائيلية المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

معارك على محور الشمال

ووفقاً للبيانات، استهدف مقاتلو “القسام” قوات إسرائيلية تحصنت في منزلين مفخخين غرب جباليا بعبوات مضادة للأفراد ما أوقع 6 قتلى في صفوفهم بينهم ضابط، كما تم أيضاً استهداف قوة أخرى راجلة بعبوة أفراد “رعدية” في المخيم نفسه شمالي قطاع غزة ما أوقعهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام: تمكن مقاتلوها من تحييد 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، بينهم قناص، و3 آخرين بعد الإطباق على آلية عسكرية إسرائيلية في ذات المنطقة.

كما تمكن مقاتلو القسام من إلقاء قنبلتين يدويتين على تجمع لعدد من الجنود الإسرائيلين أسفل مبنى في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأيضاً، أعلنت القسام عن إطلاق قذيفة “الياسين 105” على دبابة “ميركافا” إسرائيلية في تل الزعتر، فضلاً عن استهداف آليتين إسرائيليتين بقذائف “الياسين 105″، إلى جانب 6 آليات أخرى وجرافة عسكرية بالقذائف المضادة للدروع في جباليا شمال قطاع غزة.

وكذلك استهدافت القسام جرافة إسرائيلية من طراز D9 بقذيفة “الياسين 105” في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، تمت إصابتها بشكل مباشرة.

وأشارت كتائب القسام إلى وقوع اشتباك مباشر بين مقاتليها وعدد من الجنود الإسرائيليين غرب مخيم جباليا، وتمكنوا من الإجهاز على أحد الجنود المسافة صفر.

– محور الجنوب… خان يونس

وفي محور الجنوب، أعلنت كتائب القسام دك مقاتليها لتحشدات قوات إسرائيلية توغلت في محور شرق مدينة خانيونس باستخدام قذائف الهاون.

واستهداف 4 دبابات إسرائيلية في مناطق متفرقة من المدينة بقذائف “الياسين 105، إلى جانب استهداف جرافة إسرائيلية من طراز D9 بعبوة “شواظ”، واستهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد “رعدية” ما أوقع الجنود بين قتيل وجريح.

كما وأعلن القسام قصف تحشدات إسرائيلية في موقع “صوفا” العسكري برشقة صاروخية.

وفي آخر بياناتها، قالت القسام: إن مجاهديها تمكنوا خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة”، مؤكدةً أن مقاتليها قتلوا 40 جندياً وأوقعوا عشرات الجنود الإسرائيليين الآخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميداني ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى”

ومع دخول العدوان على غزة يومها الـ65، خرج أبو عبيدة، بعد غياب استمر أيام تضاربت فيها الأنباء حوله، بكلمة مسجلة تحدث فيها عن مجريات معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على القطاع، ووجه رسائل لتل أبيب وداعميها.