في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مركز حقوقي يدعو لوقف الحرب في اليمن

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أصدر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في العاصمة عدن بيانا متزامنا مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان واليوم العالمي لمكافحة الفساد..

وقال المركز في بيانه: تحل علينا اليوم الذكرى 75 لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( 10 ديسمبر 1948م) وهو اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان.. كما يحتفل العالم اليوم ايضا بالذكرى ال20 على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (9 ديسمبر) كونه من اكثر التحديات التي واجهها الانسان منذ عدة اجيال.

مشيرا إلى ان تزامن ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان واليوم العالمي لمكافحة الفساد يأتي تأكيد على ترابط حقوق الانسان مع مكافحة الفساد، كونهما حقان متلازمان، فلا حقوق للإنسان مصانة ومحمية في ظل استشراء الفساد، ولا يمكن مكافحة الفساد بدون اعمال اليات تطبيق وحماية حقوق الانسان ومواجهة مختلف صور الانتهاكات.

وذكر البيان أن مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وهو يحتفل بهاتين المناسبتين العالميتين فهو يتمنى أن يكون العام الجديد 2024 هو بداية توجه نحو مرحلة جديدة من التحولات العالمية التي تضمن حماية حقوق الانسان بكل حلقاته نحو مسار جديد للسلام والامن والاستقرار يعم اليمن والعالم في ضوء صحوة عالمية تعزز احترام الجميع للمواثيق والعهود الدولية وتجسد الشراكة الدولية العادلة في كل مناحي الحياة الانسانية وتعمم مفاهيم الحوكمة والعدل والمساواة ومكافحة الفساد وحماية حقوق الشعوب لثرواتهم في ظل قوانين ومواثيق دولية عادلة تعالج كل اخطاء وقصور الماضي الاستعماري وما تلاه… مضيفا

كما يشارك مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان كل شعوب العالم الداعية إلى وقف الحروب والصراعات التي تشهدها الكثير من دول العالم لمختلف الاسباب والمبررات والتسميات المناهضة لحقوق الشعوب، وحرمانهم ثرواتهم وحقهم في السلام العادل والاستقرار والتطور لبلدانهم وشعوبهم.

وطالب البيان أطراف النزاع والحرب والصراعات التي تشهدها اليمن الوقف الفوري لهذه الصراعات التي تتجسد فيها مختلف صور انتهاكات حقوق الانسان ومتطلبات حق حماية الحياة الانسانية الامنة والمستقرة والانتقال لمسارات السلام والامن بمشاركة كل القوى ومكونات المجتمع المدني والنساء والشباب والمستقلين والمكونات المجتمعية المؤثرة على الارض…

وأكد البيان على أهمية الدور الذي تلعبه الامم المتحدة ودول التحالف العربي المناط بها مسؤولية العون في دعم مسار السلام العادل والمستدام في اليمن وحق مواطنيها في عموم مناطق اليمن في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأهمية دورهم ما بعد تحقيق السلام المنشود، في مهام البناء والإعمار وتطوير الحياة الإنسانية…

واختتم البيان بأنه في مسار الاحداث والحرب المؤلمة التي تشهدها فلسطين ولبنان وقطاع غزة بوجه حاص فإن مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان يود هنا أن يؤكد وهو يشارك احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان على ما اعلنه السيد غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة في مطالبته بتفعيل المادة 99 من ميثاق الامم المتحدة والذي يستهدف وقف اطلاق النار في قطاع غزة المأزوم والمتالم انسانيا بعد ارتفاع حجم الخسائر في الارواح ، حيث تحمل هذه المادة (99) ( التحذير الوقائي) قبل أن تتفاقم الاوضاع المأساوية أكثر فأكثر…