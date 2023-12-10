اللواء ”سلطان العرادة“ يتصدر استطلاع للرأي كـ”أكثر شخصية تأثيرا في اليمن للعام 2023“

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كشف استطلاع للرأي أن النسبة الأكبر من اليمنيين يرون بأن اللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب هو الشخصية الأكثر تأثيراً في اليمن للعام 2023م.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي صوت فيه على حساب ”مأرب برس“، على منصة "تويتر"، 3183 مشاركا، فإن 62% من المشاركين يرون أن اللواء سلطان العرادة، هو الشخصية الأكثر تأثيرا في اليمن للعام 2023.
وجاء عضو مجلس القيادة، قائد قوات "المقاومة الوطنية"، طارق صالح، في المرتبة الثانية من حيث الشخصيات المؤثرة بنسبة 20%، وفقا لنتائج الاستطلاع.
وحل عضو مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، في المرتبة الثالثة بنسبة 11%، فيما جاء رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني، الفريق صغير بن عزيز، في المرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة 7%.