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عاجل ..اعلان طارئ لإذاعة الجيش الإسرائيلي حول تهديدات الحوثيين ومصادر عسكرية تؤكد اليمن الدولة الأكثر تأثرا بالتوتر المفتعل في البحر الأحمر

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص
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كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مدير ميناء "ايلات" أن تهديدات ميلشيا الحوثي في البحر الأحمر منعت وصول سفن تحمل 14 الف مركبة منذ 15 نوفمبر الماضي.

واعتبرت مصادر عسكرية يمنية في تصريحات لـ"مأرب برس" أن منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب تكتسب أهمية استراتيجية كونها تعد من اهم مسارات حركة الملاحة التجارية العالمية والممرات المائية ومن الطبيعي ان يتسبب أي توتر في هذه المنطقة في تداعيات اقتصادية ليس فقط على إسرائيل ولكن الكثير من الدول الأخرى ومن ضمنها مصر التي ستتأثر بسبب تراجع حركة الملاحة والمرور من قناة السويس التي تمثل احد مصادر الدخل القومي المصري الحيوية .

وأكدت المصادر أن اليمن ستتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بتهديدات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر كونها الدولة التي تمتلك الحق السيادي في الاشراف على مضيق باب المندب وستتأثر الموانيء اليمنية بشدة بسبب التراجع الحاد في حركة الملاحة التجارية جراء عمليات الحوثيين التي تفتقد للشعور بالمسئولية واستيعاب تأثيرات هذه العمليات والتهديدات على أنشطة الموانئ اليمنية .

  
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