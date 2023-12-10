إصابة طفل بجروح نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات ألغام المليشيات الحوثية في مارب

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أصيب طفل بجروح، يوم الاحد، نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الألغام الحوثية في محافظة مارب شمال شرق البلاد.

وقال المرصد اليمني للألغام، إن الطفل (خريص صالح رعيدان - 11 عاما) أصيب بجروح مختلفة نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب في المربع ( 7 ) بمخيم السويداء للنازحين في محافظة مأرب.

كان المرصد قد أعلن توثيق سقوط 15 ضحية خلال نوفمبر الفائت، منها ( 5 قتلى و10 جرحى) في صفوف المدنيين نتيجة الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون والمقذوفات من مخلفات الحرب في خمسة حوادث انفجارات وقعت في محافظات (الجوف البيضاء تعز والحديدة).

وأضاف أن القتلى الذين سقطوا خلال نوفمبر هم 4 أطفال ورجل مسن، كما سقطت 4 نساء وثلاثة أطفال جرحى بعضهم سيتعايشون مع إعاقات مستديمة نتيجة إصاباتهم الخطيرة.

وأشار إلى أن الحوادث تسببت انفجارات الألغام والمقذوفات خلال نوفمبر الفائت في تدمير وإعطاب ثلاث مركبات مدنية، ونفوق نحو 13 رأسا من الماشية.