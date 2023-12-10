أجهزة أمن حضرموت تعلن استعادة مسروقات تقدر بمبلغ مالي كبير

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت شرق البلاد، يوم الاحد، استعادة مسروقات تقدر ب 10 ملايين.

وقال مركز الإعلام الأمني بحضرموت، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن غيل بن يمين استعادة الأحد مسروقات ومبلغاً مالياً كبيراً تقدر ب10 مليون ريال يمني ومنها ذهب بقيمة 85جرام.

وأضاف أنه جرى استعادة المسروقات بعد عملية تحري وبحث من قبل العناصر الخاصة بالبحث بمركز العليب الأمني التابعة لمديرية أمن غيل بن يمين وبعد أسبوع من عملية البحث وأخذ البصمات وجمع الأدلة الجنائية للحادثة تم القبض على الجناه.