مليشيا الحوثي تعلن مصرع 6 من عناصرها يحملون رتبا عسكرية مختلفة

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أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية ، تشييع ستة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية، قضوا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني.
وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية ، أنه جرى اليوم في صنعاء تشييع ستة من مقاتلي الجماعة، يحملون رتبا عسكرية بين رائد وملازم أول وثاني.
ولم تذكر الوكالة، زمان ومكان مقتلهم، غير أنها قالت إنهم قتلوا في الجبهات، في إشارة إلى أنهم قضوا في مواجهات مع القوات الحكومية