تفاصيل خطة عسكرية تعدّها واشنطن للرد على تصعيد الحوثيين.. قوة بحرية متعددة الجنسيات

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افادت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الاحد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد خطة عسكرية لارسال قوة بحرية متعددة الجنسيات إلى البحر الأحمر، عقب تصاعد هجمات جماعة الحوثي، وتوعدها باستهداف السفن التابعة لإسرائيل، أو المتصلة بها.
وذكرت الصحيفة على ان الجانب الأمريكي يعكف في الوقت الراهن على صياغة الرد العسكري المناسب على الحوثيين، والقوات البحرية المتعددة الجنسيات ستكون هي الخطة الوقائية لتعزيز الحماية.
وتابعت الصحيفة :مسؤولون إسرائيليون رحبوا بهذه الخطوة بشدة، ويدركون أن التحالف العالمي هو القادر على التصدي لهجمات الحوثيين، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى تصعيد كبير.
وامس السبت أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع، منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.
وأضاف في البيان: “بعدَ نجاحِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى في فرضِ قرارِها منعَ السُّفُنِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي ونتيجةً لاستمرارِ العدوِّ الصهيونيِّ في ارتكابِ المجازرِ المروعةِ وحربِ الإبادةِ الجماعيةِ والحصارِ بحقِّ إخوانِنا في غزة،فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعلنُ عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ وستصبحُ هدفاً مشروعاً لقواتِنا المسلحة”.