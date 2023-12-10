تفاصيل خطة عسكرية تعدّها واشنطن للرد على تصعيد الحوثيين.. قوة بحرية متعددة الجنسيات

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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افادت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الاحد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد خطة عسكرية لارسال قوة بحرية متعددة الجنسيات إلى البحر الأحمر، عقب تصاعد هجمات جماعة الحوثي، وتوعدها باستهداف السفن التابعة لإسرائيل، أو المتصلة بها.





وذكرت الصحيفة على ان الجانب الأمريكي يعكف في الوقت الراهن على صياغة الرد العسكري المناسب على الحوثيين، والقوات البحرية المتعددة الجنسيات ستكون هي الخطة الوقائية لتعزيز الحماية.

وتابعت الصحيفة :مسؤولون إسرائيليون رحبوا بهذه الخطوة بشدة، ويدركون أن التحالف العالمي هو القادر على التصدي لهجمات الحوثيين، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى تصعيد كبير.





وامس السبت أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع، منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.