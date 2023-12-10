طارق صالح يتحدث عن معركة قادمة مع المليشيات ويشدد على رفع مستوى الجاهزية القتالية لمنتسبي محور الحديدة

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح على أهمية الالتزام باليقظة والتأهب الدائم لأي معركة قادمة، في ظل تعنت مليشيا الحوثي أمام الجهود الأممية والدولية والإقليمية لإحلال السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن.



جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد، جاهزية محور الحديدة، وخطوط التماس مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا.

حيث زار معسكر اللواء الأول تهامة ومواقع اللواء في خط النار، حيث كان في استقباله قائد اللواء العميد فاروق الخولاني، وأركان حرب وعمليات اللواء وقادة الكتائب حسب ماذكرت وكالة سبأ الرسمية.



وحيا العميد طارق الروح القتالية والمعنويات العالية التي يتحلى بها أبطال اللواء الأول تهامة، مثمنًا تضحياتهم الجسيمة في سياق المعركة المقدسة التي يخوضها الشعب ضد المشروع التوسعي الإيراني وأدواته (مليشيا الحوثي الإرهابية).

ونقل قائد المقاومة الوطنية للأبطال في محور الحديدة تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واطلع على خارطة انتشار المقاتلين ومستوى التحصينات في المواقع الأمامية على طول مسرح العمليات، مشيدًا بمستوى الجاهزية والانضباط.

كما هنأهم بمناسبة ذكرى تحرير الخوخة في السابع من ديسمبر، منوهًا بالملاحم البطولية التي سطرها أبطال اللواء في تلك المعارك وفي كل المعارك التي خاضها، ويخوضها اللواء جنبًا إلى جنب مع مختلف تشكيلات القوات المشتركة.