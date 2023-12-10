في أوّل تسجيل له بعد أسبوعين.. أبو عبيدة يكشف آخر تطورات المعركة مع الاحتلال

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات

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شدّد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، على أنّه لن يخرج أحد من الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلنته المقاومة الفلسطينية منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة عرضتها الجزيرة، إنه لا إسرائيل ولا داعميها يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل ونزول عند شروط المقاومة والقسام.

وأكّد أن الهدنة المؤقتة “أثبتت مصداقية كتائب القسام بأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا”. ميدانيا، أعلن أبو عبيدة أن كتائب القسام دمرت 180 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال 10 أيام، أي منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مطلع ديسمبر الجاري. وأضاف أن مقاتلي القسام هاجموا الآليات الإسرائيلية بقذائف “الياسين 105” وتاندوم وعبوات شواظ، مؤكدا قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق.

ولفت إلى أن الكتائب هاجمت قوات إسرائيلية راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد “وأجهزت عليها من مسافة صفر” مبينا أن أفراد حماس “تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة”.