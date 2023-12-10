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تعز : أول حكم قصاص شرعي رميا بالرصاص منذ بداية الحرب

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات
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نفذت النيابة العامة بمحافظة تعز، الاحد، أول حكم قصاص شرعي بالمحكوم عليه أركان فؤاد بعد إدانته بقضية قتل، ويعتبر تنفيذ الحكم هو الأول منذ اندلاع الحرب. وقالت شرطة تعز، إنه تم تنفيذ الحكم بعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على حكم القصاص الشرعي.

وأضاف أنه جرى تنفيذ الحكم بحضور رئيس نيابة الإستئناف القاضي محمد سلطان ووكيل نيابة غرب تعز القاضي عبدالرحمن قاسم وأحد قضاة محكمة غرب تعز ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وأولياء الدم وعدد من المواطنين.

وأكدت النيابة العامة أن عدد من الأحكام القضائية والمصادقة عليها في طريق عودتها للتنفيذ خلال الأيام القادمة.

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