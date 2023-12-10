خبير عسكري: تل أبيب استنفدت ذخائرها في العدوان على غزة

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إنّ عزم واشنطن تزويد تل أبيب بـ40 ألف قذيفة لدبابات الميركافا، يعني أن جيش الاحتلال استنفد جزءا كبيرا من مخزونه خلال الشهرين الماضيين.

وأشار الدويري في تحليل لقناة الجزيرة إلى أنّ موافقة واشنطن على تزويد إسرائيل بـ40 ألف قذيفة ميركافا من عيار 120 مليمترا مقابل 106 ملايين دولار، يعكس “إفراط الاحتلال في استخدام الذخيرة”.

واعتبر الخبير العسكري أن هذا الإعلان يؤكد أن جيش الاحتلال استهلك جزءا كبيرا جدا من مخزونه، خلال المعارك الميدانية بمختلف الجبهات بالقطاع.

ولفت اللواء فايز الدويري، إلى أنّ تل أبيب لن تدفع أيّ أموال مقابل هذه الذخائر لأنها تدخل ضمن الدعم الأمريكي، مضيفا “توجد داخل الأراضي المحتلة مستودعات خاصة بالجيش الأمريكي وبها ذخائر وكلّها تم فتحها”.

وأضاف “هناك 3 خطوط للذخائر في هذه القواعد والمستودعات، ويتم السحب منها وفق ضوابط وحسب ظروف المعركة”.

ولفت المحلل الاستراتيجي العسكري بقناة الجزيرة إلى أنّ ذخائر الخطين الثاني والثالث كانت متاحة لجيش الاحتلال دون قيد، ومع ذلك “فقد طلب مزيدا من القذائف، وهو ما يؤكد الإفراط في استخدام هذه الذخائر خلال المعركة”.

وكانت البنتاغون قد أعلن في وقت سابق السبت، في إفادة صحفية، أن “الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم لإسرائيل بنحو 106 ملايين دولار”.