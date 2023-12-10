وكيل محافظة مأرب يدشن خدمة إصدار البطاقة الشخصية الذكية بالمحافظة

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دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد اليوم، خدمة إصدار البطاقة الشخصية الذكية بفرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة، بتقنية ومواصفات حديثة تتضمن البصمة البيومترية والرقم الوطني.
وأوضح مدير عام فرع المصلحة بمأرب العميد محمد مجيديع أن تدشين منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، يأتي ضمن متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد.
وأضاف" أن "البطاقة الذكية" تسمح بالتحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الإصبع والوجه لدى الجهات الحكومية وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية المختلفة، كما أنها تمتع بموثوقية عالية، وستساهم في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.