تبلغ حمولتها قرابة 7000 حاوية نمطية..ميناء عدن يستقبل سفينة الحاويات العملاقة MSC LUISA

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استقبلت محطة حاويات ميناء عدن اليوم الأحد، سفينة الحاويات العملاقة MSC LUISA التابعة للخط السويسري MSC لأول مرة.
وتعد سفينة الحاويات MSC LUISA احدى سفن الجيل السادس التي تبلغ حمولتها قرابة 7000 حاوية نمطية وبغاطس 13 مترا، وهو ما يؤكد قدرة ميناء عدن على خدمة هذا النوع من السفن العملاقة العابرة لمضيق باب المندب في رحلاتها من شرق آسيا إلى موانئ البحر الأحمر.
ورحبت إدارة ميناء عدن ممثلة بالدكتور محمد علوي امزربه رئيس مجلس الإدارة والأستاذ عارف حسن الشعبي مدير عام محطة الحاويات بوصول السفينة MSC LUISA .. مؤكدين دور ميناء عدن المحوري في خدمة السفن العملاقة المارة عبر منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
كما قدمت إدارة محطة الحاويات ممثلة بالأستاذ فضل الحجيلي نائب المدير العام المحطة، ترس ترحيبي لقبطان الباخرة. وأعرب قبطان الباخرة السيد.Aleksandar KASCELAN عن سعادته بزيارته الأولى لميناء عدن..مشيدًا بخدمات الميناء من قطر واشاد وإرساء سلس وسريع للباخرة وسرعة في مناولة الحاويات