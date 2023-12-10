مصادر عسكرية مطلعة تكشف لمارب برس عن خيار الرد العسكري الإسرائيلي الوحيد على تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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اكدت مصادر عسكرية مطلعة أن خيارات الرد العسكري من قبل إسرائيل على الحوثيين في اليمن تعد محدودة وتكاد تنحصر في إمكانية تحريك قطع حربية بحرية او طائران مقاتلة من قاعدة "دهلك" الإسرائيلية في أريتريا الواقعة جنوب البحر الأحمر على الجهة المقابلة والتي تعد أكبر القواعد العسكرية الإسرائيلية في الخارج وتضم اسطولا من عشرات المقاتلات الحديثة .

و استبعدت المصادر في تصريحات لمارب برس ان تقدم إسرائيل على تحريك سفن حربية او فرقاطات والتي يمتلكها الجيش الإسرائيلي انطلاقا من ميناء ايلات او أحد الموانئ الأخرى في الأراضي الفلسطنية المحتلة في اتجاه جنوب البحر الأحمر لشن هجمات على مواقع تمركز الحوثيين معتبرة ان بعد السواحل اليمنية بأكثر من 2000 كيلو متر عن أقرب الموانيء الإسرائيلية سيعقد من إمكانية القيام بتحرك عسكري بحري لمهاجمة الحوثيين وأن الخيار الوحيد المتاح أمام إسرائيل هي شن غارات جوية باستخدام مقاتلات جوية تنطلق من قاعدة "دهلك " .

ولفتت المصادر إلى ان قيام إسرائيل باللجوء لخيار الرد العسكري على الحوثيين سيترتب عنه تداعيات خطيرة في ظل رفض الولايات المتحدة توسع نطاق الحرب خارج حدود غزة واشتعال شرارة صراع إقليمي مسلح متعدد الأطراف .