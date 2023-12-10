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غدا الأحمر الصغير يستهل مشواره في غرب آسيا.. مأرب برس ينشر جدول مباريات المنتخب

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين في سلطنة عمان..

 
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