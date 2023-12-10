مصادر عسكرية مطلعة تكشف لمارب برس عن خيار الرد العسكري الإسرائيلي الوحيد على تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر غدا الأحمر الصغير يستهل مشواره في غرب آسيا.. مأرب برس ينشر جدول مباريات المنتخب مباحثات يمنية قطرية دولة جديدة تعلن احباط هجوم قادم من اليمن كان يستهدف قواتها تحضيرات لافتتاح أكبر معرض لشركة بازرعة للسيارات في اليمن ''تويوتا'' المجلس الانتقالي يعلن استعداده وجاهزيته للتأمين خطوط الملاحة البحرية الجيش الإسرائيلي يكشف عن موعد نهاية العملية العسكرية في خان يونس تفاصيل محاور القتال في غزة وعشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي مكثف على جنوب القطاع و العدوان على غزة الحاضر الأبرز ..إنطلاق أعمال منتدى الدوحة 21 تطورات مفاجئة في حرب طاحنة عبر الطائرات … روسيا تستخدم مروحيات التمساح لأول مرة في الحرب الأوكرانية
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن ال ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبما يعود بالمنفعة المشتركة لشعبي البلدين.
وخلال اللقاء الذي عقد على هامش منتدى الدوحة الدولي،ناقش الجانبان، العديد من جوانب التعاون والعمل على تفعيلها.. وعبر بن مبارك عن تقديره للمساعدات التنموية والانسانية التي تقدمها المنظمات القطرية الخيرية للشعب اليمني والتي تساهم في عملية التنمية والتخفيف من المعاناه الانسانية.
وأستعرض بن مبارك، تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في اليمن، والجهود الإقليمية والاممية الرامية الى إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها وطنيًا واقليمياً ودوليًا.
من جانبه أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التنموية، مجددًا موقف بلاده الراسخ في دعم الشرعية الدستورية ووحده وامن واستقرار اليمن ودعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.
حضر اللقاء سفير اليمن في الدوحة راجح بادي.