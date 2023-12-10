مباحثات يمنية قطرية

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن ال ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبما يعود بالمنفعة المشتركة لشعبي البلدين.

وخلال اللقاء الذي عقد على هامش منتدى الدوحة الدولي،ناقش الجانبان، العديد من جوانب التعاون والعمل على تفعيلها.. وعبر بن مبارك عن تقديره للمساعدات التنموية والانسانية التي تقدمها المنظمات القطرية الخيرية للشعب اليمني والتي تساهم في عملية التنمية والتخفيف من المعاناه الانسانية.

وأستعرض بن مبارك، تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في اليمن، والجهود الإقليمية والاممية الرامية الى إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها وطنيًا واقليمياً ودوليًا.

من جانبه أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التنموية، مجددًا موقف بلاده الراسخ في دعم الشرعية الدستورية ووحده وامن واستقرار اليمن ودعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.

حضر اللقاء سفير اليمن في الدوحة راجح بادي.