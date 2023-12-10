دولة جديدة تعلن احباط هجوم قادم من اليمن كان يستهدف قواتها

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت فرقاطة فرنسية اسقاط مسيرتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحوها انطلاقا من سواحل اليمن حسبما أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، الأحد.

وقالت الهيئة في بيان إن الفرقاطة المتعددة المهام "لانغدوك" العاملة في البحر الأحمر "اعترضت هذين التهديدين ودمرتهما"، ليل السبت الأحد.

وأضافت الهيئة أن الطائرتين المسيرتين أطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية، وفق ما نشره موقع قناة الحرة عن الهيئة.

وأوضحت أنه تم اعتراضهما على بعد حوالي 110 كيلومترات من الساحل، بحسب البحرية.

وتم إطلاق أول طائرة مسيرة على السفينة حوالي الساعة 11:30 مساء بتوقيت اليمن، فيما تم إطلاق المسيرة الثانية عند الساعة 01:30 بعد منتصف ليل السبت الأحد.

الفرقاطة الفرنسية لانغدوك تم نشرها بالمحيط الهندي منذ أغسطس، ورافقت مؤخرا حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس دوايت دي أيزنهاور" التي عبرت مضيق هرمز إلى الخليج العربي، وفقا لما أعلنته "سنتكوم" في نوفمبر الماضي.