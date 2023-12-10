تحضيرات لافتتاح أكبر معرض لشركة بازرعة للسيارات في اليمن ''تويوتا''

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اطلع محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الاحد على سير العمل لاستكمال مشروع معرض المركز التجاري للسيارات والمحركات "شركة بازرعة للسيارات" بالمكلا (وكيل شركة تويوتا في الشرق الأوسط واليمن.

واستمع المحافظ من الرئيس التنفيذي للمركز التجاري للسيارات والمحركات عيدروس أبوبكر بازرعة على التحضيرات لاستكمال المشروع البالغ نسبة انجازه 94% والتجهيز لافتتاحه مطلع العام القادم 2024م.

ووفق اعلام المحافظة، يعد معرض المركز التجاري للسيارات والمحركات (شركة بازرعة للسيارات) بالمكلا المعرض الأكبر على مستوى اليمن، يقع في موقع حيوي على الشارع العام الدولي جوار مركز بلفقيه الثقافي بالمكلا، أقيم على مساحة 15 ألف متر مربع، يشمل معرضين احدهما لسيارات شركة (تويوتا) ، والآخر (لكزس)، وورشة لصيانة سيارات (تويوتا) و(هينو)، ومخزن كبير لبيع قطع غيار السيارات الأصلية لشركتي (تويوتا) و(هينو).

وأكد محافظ حضرموت أهمية المشروع الذي يعد أحد أكبر القطاع الاستثمارية في المحافظة سيعمل على زيادة الحركة التجارية في قطاع السيارات وجذب خطوط ملاحية جديدة تعمل على تنشيط ميناء المكلا والحركة الجمركية والضريبية بالمحافظة، كما سيفتح المشروع آفاقـًا واسعة للحركة التجارية والملاحية لتجعل مدينة المكلا مركزا رئيسًا لاستقبال وتوزيع السيارات وقطع غيارها وسيوفر فرص عمل محلية.

رافق المحافظ، نائب مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق المهندس نائف بن شملان.