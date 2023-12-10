تطورات مفاجئة في حرب طاحنة عبر الطائرات … روسيا تستخدم مروحيات التمساح لأول مرة في الحرب الأوكرانية

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أدخلت وزارة الدفاع الروسية، نوعا جديدا من المروحيات في نطاق الحرب مع أوكرانيا، وذلك لأول مرة بعد ما يقرب من العامين من الحرب.

وأعلنت الوزارة مشاركة مروحيات "كا-52 إم" المحدثة المعروفة بـ"التمساح" في منطقة "العملية العسكرية الخاصة"، وقد نفذ أطقم المروحيات هجوما صاروخيا، وفق البيان.

وأضافت أن الهجوم الصاروخي "غير الموجه"، استهدف الجانب الأوكراني "على محور دونيتسك".

وأشارت الوزارة إلى أن المروحيات "كانت تقوم بمهمة قتالية لدعم وحدات من القوات البرية"، مبينة أن الضربات "أسفرت عن تدمير مركز قيادة ومركبات مدرعة تابع للجيش الأوكراني".

وتعد المروحية "كا-52 إم"، النسخة المطورة من المروحية الأصلية "كا-52". وتابعت الوزارة: "تم تزويد المروحية بنظام رؤية وملاحة جديدين، ورادار صفيف مسح إلكتروني نشط، ومجموعة واسعة من الأسلحة".

وفي عام 2021، وقعت الوزارة اتفاقية توريد أول دفعة من مروحيات "كا-52 إم" (التمساح) المطورة على هامش منتدى "الجيش-2021" العسكري التقني.

وفي المنتدى نفسه كشف عن تلك المروحية لأول مرة. وحصلت مروحية "التمساح" المطورة على منظومة جديدة لقيادة السلاح، ما سمح لها باستخدام أحدث الصواريخ من طراز "ليمور".

وصاروخ "ليمور" الفائق الدقة الجديد الذي حصلت عليه "التمساح" بلغ طوله متريْن، ووزنه عند الإطلاق 105 كيلوغرامات، ووزن رأسه القتالي الشديد الانفجار 25 كيلوغراما، وفق وسائل إعلام روسية