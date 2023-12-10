اللواء منصور ثوابة ينهي قضية ثأر بين قبيلة يمنية وأخرى سعودية دامت اكثر من 50 عاما

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أنهت وساطة قبَلية، اليوم السبت، قضية ثأر قبَلي قديم دام نصف قرن بين قبيلتي "آل عبيد" اليمنية و"وائلة" السعودية.

وتعود قضية الثأر بين القبيلتين إلى 50 عامًا، كان قُتل فيها شخصان اثنان من قبيلة "وائلة"، فيما قُتل شخص من أبناء قبيلة "آل عبيد" التابعة لمحافظة الجوف.

وقال بيان صادر عن قبائل "آل عبيد ذو محمد"؛ إن الوساطة قادها الشيخ القبَلي، اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابة، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، على مدى سنوات طويلة لإنهاء القضية.

وتمكن اللواء "ثوابة" من خلال الوساطة التي قادها، من الوصول إلى حكم قبَلي قضى بإسقاط قتيل مقابل قتيل والعفو عن الآخر.