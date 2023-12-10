الجيش الإسرائيلي يكشف عن موعد نهاية العملية العسكرية في خان يونس تفاصيل محاور القتال في غزة وعشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي مكثف على جنوب القطاع و العدوان على غزة الحاضر الأبرز ..إنطلاق أعمال منتدى الدوحة 21 تطورات مفاجئة في حرب طاحنة عبر الطائرات … روسيا تستخدم مروحيات التمساح لأول مرة في الحرب الأوكرانية فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة في مصر اللواء منصور ثوابة ينهي قضية ثأر بين قبيلة يمنية وأخرى سعودية دامت اكثر من 50 عاما تفاصيل جديدة عن مجزرة مروعة في مستشفى اليمن السعيد في فلسطين.. نازحون ومرضى قضوا حرقا إيران تكشف عن شراء واشنطن الماء الثقيل الإيراني رغم العقوبات حادث غير مسبوق .. نجل رئيس عربي يفر من تركيا بعد اتهامه بقتل تركي دهسا بمركبته بيتيس يعطل ريال مدريد ويهدد صدارته
أنهت وساطة قبَلية، اليوم السبت، قضية ثأر قبَلي قديم دام نصف قرن بين قبيلتي "آل عبيد" اليمنية و"وائلة" السعودية.
وتعود قضية الثأر بين القبيلتين إلى 50 عامًا، كان قُتل فيها شخصان اثنان من قبيلة "وائلة"، فيما قُتل شخص من أبناء قبيلة "آل عبيد" التابعة لمحافظة الجوف.
وقال بيان صادر عن قبائل "آل عبيد ذو محمد"؛ إن الوساطة قادها الشيخ القبَلي، اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابة، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، على مدى سنوات طويلة لإنهاء القضية.
وتمكن اللواء "ثوابة" من خلال الوساطة التي قادها، من الوصول إلى حكم قبَلي قضى بإسقاط قتيل مقابل قتيل والعفو عن الآخر.