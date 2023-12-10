تفاصيل جديدة عن مجزرة مروعة في مستشفى اليمن السعيد في فلسطين.. نازحون ومرضى قضوا حرقا

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يواصل الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر المروعة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، كان آخرها إقدامه على حرق نازحين ومرضى داخل مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد قصف المكان بالقنابل الحارقة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال الذي يحاصر محيط مستشفى اليمن السعيد في شارع الهوجا بمخيم جباليا، أقدم خلال الساعات الأخيرة على ضرب قنابل حارقة داخل خيام النازحين في فناء المستشفى فضلا عن غرف داخل المبنى، ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى والنازحين حرقا، دون أن يتمكن أحد من إسعافهم.و

روى الصحفي أنس الشريف الذي نجح في الوصول إلى المنطقة أن العشرات من النازحين بينهم مرضى وذوو احتياجات خاصة استشهدوا داخل المستشفى حرقا بعد إطلاق قذائف حارقة.

مجزرة مرعبة في مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا تم حرق خيم النازحين و هم متواجدين بداخل الخيم ..مقعدين ومرضى استشهدوا حرقًا بسبب عدم تمكنهم من التحرك

وأضاف أن جنود الاحتلال منعوا وصول الطواقم الطبية أو المساعدات إلى المستشفى وأطلقوا النار تجاه كل من يتحرك في المنطقة.

وارتكب الاحتلال سلسلة مجازر بحق الفلسطينيين، في شمال قطاع غزة، منذ بداية الحرب وطالت المنازل والأسواق ومربعات سكنية كاملة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.

الجزيرة ترصد أوضاع مستشفى اليمن السعيد في جباليا غداة قصفه من القوات الإسرائيلية تقرير أنس الشريف