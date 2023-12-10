بيتيس يعطل ريال مدريد ويهدد صدارته

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فرض ريال بيتيس التعادل على ضيفه ريال مدريد 1 -1، يوم السبت، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، اقتنص لاس بالماس فوزا مثيرا من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 -صفر.
وعلى ستاد بينتو فيامارين، تقدم القناص الإنجليزي الشاب جود بيلنغهام بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 53 لكن أيتور رويبال أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 66.
وحصد ريال مدريد نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الوصيف، مقابل 26 نقطة لبيتيس في المركز السابع.
وبات ريال مدريد مهددا بفقدان موقعه في الصدارة لصالح جيرونا، الذي يخوض مواجهة قمة في ديربي كاتالونيا أمام برشلونة، الأحد