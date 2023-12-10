برباعية نظيفة أمام أودينيزي.. إنتر يواصل صدارته

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تلاعب فريق إنتر ميلان بضيفه أودينيزي وهزمه برباعية دون رد يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

استعرض إنتر ميلان قوته برباعية سجلها نجومه، هاكان تشالهانوغلو وفيدريكو دي ماركو وماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز في الدقائق 37 و42 و44 و84.

لم يجد إنتر ميلان صعوبة في تجاوز ضيفه محققا فوزه الثاني عشر في الدوري ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ليعتلي القمة مجددا بعد 24 ساعة فقط تركها لوصيفه يوفنتوس (36 نقطة).

أما أودينيزي فواصل النزيف للجولة الرابعة على التوالي بخسارتين وتعادلين ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتا. كشر فريق إنتر ميلان عن أنيابه سريعا وسعى لإحراز هدف مبكر حيث تصدى القائم لضربة رأس رائعة من لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 11، وبعدها بأقل من دقيقتين سدد دي ماركو كرة أبعدها ماركو سيلفستري حارس أودينيزي.

ورد الضيوف بمحاولة خطيرة لروبرتو بيريرا الذي سدد كرة بجوار القائم في الدقيقة 15 قبل أن يهدأ إيقاع اللقاء تدريجيا. لكن إنتر ميلان أجهز على منافسه في آخر 8 دقائق من الشوط الأول، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح لاوتارو مارتينيز أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد.

سدد هاكان هاكان تشالهانوغلو ركلة الجزاء بنجاح ليفتتح النتيجة ويسجل هدفه السابع في الدوري هذا الموسم، بعدها مرر لاعب الوسط التركي كرة لزميله دي ماركو ليسدد الأخير بقوة من داخل منطقة الجزاء مسجلا الهدف الثاني.

وبعد عمل جماعي رائع لعب هنريك مخيتريان كرة عرضية أكملها ماركوس تورام في شباك أودينيزي ليسجل المهاجم الفرنسي هدفه السادس في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أدى فريق إنتر ميلان الشوط الثاني بأعصاب هادئة مستفيدا من تقدمه المريح، كما استغل مدربه سيموني إنزاغي الفرصة في منح الفرصة لعدد من البدلاء استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا. في الدقيقة 68، تصدى يان سومر لتسديدة قوية ليتابعها لورينزو لوكا بقدمه في شباك إنتر ميلان لكن فرحته لم تكتمل بهدف أول للضيوف لوقوعه في مصيدة التسلل.

شارك كارلوس أجوستو وماركو أرناوتوفيتش مكان أليساندرو باستوني وتورام في الدقيقة 56، بينما دخل خوان كواداردو وكريستيان أصلاني مكان دي ماركو وتشانهانوغلو في الدقيقة 71.

وقبل عشر دقائق من انتهاء الوقت الأصلي حل لاعب الوسط ستيفانو سينسي مكان هنريك مخيتريان.

في الجهة الأخرى لم يستفد مدرب أودينيزي أيضا بالبدلاء الثلاثة ساندي لوفريتش وتوماس كريستنسن وفلوران توفان بالشكل الأمثل.

بل أضاف لاوتارو مارتينيز هدفا رابعا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رافعا رصيده إلى 14 هدفا ليعزز تصدره لقائمة هدافي المسابقة.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة أقيمت في وقت سابق اليوم تعادل هيلاس فيرونا مع ضيفه لاتسيو 1 - 1، بينما فاز أتالانتا على ميلان 3 - 2، وقبلهما فاز يوفنتوس على نابولي 1 - صفر في افتتاح الجولة يوم الجمعة