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مليشيا الحوثي تستأنف تعذيب المعتقلين في سجون الحديدة

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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كشفت مصادر مطلعة، عن قيام مليشيا الجماعة الحوثية في سجون محافظة الحديدة بتعذيب المعتقلين بوحشية جسيمة.

وقالت المصادر إن المعتقلين يتعرضون لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، في سجون مليشيا الحوثي في السجن المركزي والوقائي بالبحث الجنائي والسياسي بمدينة الحديدة ومعتقلات أخرى تابعة للمليشيات بالمحافظة ومنها باجل وبيت الفقيه وزبيد.

وذكرت المصادر أن المحققين الحوثيين يتناوبون على المعتقلين يوميا لضربهم حتى ساعة متأخرة من الليل وتعرضهم للهواء عند الفجر بسكب الماء البارد فوق رؤوسهم وهم بدون ملابس عدا الداخلية، والوقوف إلى أكثر من 8 ساعات في البرد رافعين أيديهم، إلى جانب إجبارهم بالنزول في المجاري وحرمان بعضهم من النوم ووجبة الغذاء.

وأشارت إلى إن مليشيا الحوثي تمنع اسعاف أي سجين إلى اي مستشفى حتى وإن تطورت وساءت حالته الصحية، بالإضافة إلى منعها الزيارة عن المعتقلين بشكل نهائي الا بموافقة خطية من قيادات حوثية عليا.

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