تطورات مثيرة للقلق.. منظمات دولية تحذر من اضطرابات في مناطق سيطرة المليشيات مليشيا الحوثي تستأنف تعذيب المعتقلين في سجون الحديدة منى نور الدين تفوز بجائزة صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي خبراء: جيش الاحتلال كسرت إرادته وهيبته والمجتمع الإسرائيلي لن يتحمل الخسائر احتجاجات أمام مقر قمة المناخ تطالب بوقف العدوان على غزة دوري الأبطال.. الترجي يتعادل في رادس أمام بيترو أتليتكو توقيع اتفاقية تعاون إعلامي بين اليمن والصين بريطانيا تطالب سلطات حضرموت توريد الإيرادات للبنك المركزي بعدن هدف "صاروخي" في مرمى ريال مدريد يلفت الأنظار مؤرخ يهودي يتحدث عن 3 مؤشرات بدأت تتحقق لـ بداية النهاية للاحتلال الإسرائيلي
كشفت مصادر مطلعة، عن قيام مليشيا الجماعة الحوثية في سجون محافظة الحديدة بتعذيب المعتقلين بوحشية جسيمة.
وقالت المصادر إن المعتقلين يتعرضون لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، في سجون مليشيا الحوثي في السجن المركزي والوقائي بالبحث الجنائي والسياسي بمدينة الحديدة ومعتقلات أخرى تابعة للمليشيات بالمحافظة ومنها باجل وبيت الفقيه وزبيد.
وذكرت المصادر أن المحققين الحوثيين يتناوبون على المعتقلين يوميا لضربهم حتى ساعة متأخرة من الليل وتعرضهم للهواء عند الفجر بسكب الماء البارد فوق رؤوسهم وهم بدون ملابس عدا الداخلية، والوقوف إلى أكثر من 8 ساعات في البرد رافعين أيديهم، إلى جانب إجبارهم بالنزول في المجاري وحرمان بعضهم من النوم ووجبة الغذاء.
وأشارت إلى إن مليشيا الحوثي تمنع اسعاف أي سجين إلى اي مستشفى حتى وإن تطورت وساءت حالته الصحية، بالإضافة إلى منعها الزيارة عن المعتقلين بشكل نهائي الا بموافقة خطية من قيادات حوثية عليا.