احتجاجات أمام مقر قمة المناخ تطالب بوقف العدوان على غزة

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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طالب مئات المتظاهرين، السبت 9 ديسمبر، بوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة خلال مسيرة للدفاع عن العدالة المناخية في مدينة دبي الإماراتية، على هامش انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وسار المشاركون في المسيرة في المنطقة الزرقاء الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة قرب مقرّ المؤتمر في مدينة “إكسبو دبي”، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات بيئية وأخرى مؤيدة للقضية الفلسطينية..

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها “وقف إطلاق النار الآن” و”إعادة الأرض” و”حقّ العودة” بألوان العلم الفلسطيني.

كما ردد المشتركون في التحرك الاحتجاجي إلى جانب الشعارات المناخية هتافات دعت إلى “وقف إطلاق النار الآن” و”إنهاء الاحتلال”، بدون تسمية كيان الاحتلال أو فلسطين بشكل مباشر.

وشهدت الفعالية مشاركة مجموعات من السكان الأمريكيين الأصليين والذين أدوا رقصاتهم التقليدية بملابسهم الملوّنة، كما حملوا الكوفية الفلسطينية حول أكتافهم ووضعوها على آلاتهم الموسيقية.

ووقف المحتجّون وهم من جنسيات مختلفة دقيقة صمت عن أرواح الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة، قبل أن يعرضوا قطعة قماش كُتبت عليها أسماء عشرات الشهداء الفلسطينيين وخصوصا أسماء عائلات أبيدت في عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تمنع رفع أعلام البلدان أو ترداد شعارات سياسية لدولة معيّنة خلال التظاهرات المناخية.