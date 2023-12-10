دوري الأبطال.. الترجي يتعادل في رادس أمام بيترو أتليتكو

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تعادل الترجي الرياضي بنتيجة صفر لصفر أمام بيترو أتليتكو الأنغولي في مواجهة الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس السبت 9 ديسمبر.
ولم يظهر فريق الأحمر والأصفر بالمستوى المعتاد خاصة على المستوى الهجومي وأهدر بعض الفرص القليلة التي أتيحت له.
وبهذه النتيجة يصعد الترجي إلى المركز الثاني بأربع نقاط في ترتيب المجموعة الثالثة خلف الفريق الأنغولي المتصدر بسبع نقاط، في حين يبقى النجم الساحلي والهلال السوداني بثلاث نقاط.