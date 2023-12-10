توقيع اتفاقية تعاون إعلامي بين اليمن والصين

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وقع، اليوم السبت، اتفاقية تعاون بين اليمن والصين في المجالين الإذاعي والتلفزيوني، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وقالت وكالة سبأ الرسمية، إنه جرى توقيع الاتفاقية في مدينة "هانغتشو" الصينية، على هامش أعمال الدورة السادسة لملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي. ووقع الاتفاقية من الجانب اليمني، نائب وزير الإعلام حسين باسليم وعن الجانب الصيني نائب وزير الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون هو يانغ جوري.
وتشمل الاتفاقية التي تستمر عامين، التبادل البرامجي والإخباري والتدريب والتأهيل الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون والإدارة السمعية والبصرية عبر الإنترنت والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.