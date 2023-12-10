بريطانيا تطالب سلطات حضرموت توريد الإيرادات للبنك المركزي بعدن

الأحد 10 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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طالبت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف،بضرورة إيداع الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، في تدوينة لها نشرت على منصة اكس، إنها أجرت مع محافظة حضرموت مناقشة جيدة الأسبوع الماضي حول أهمية إيداع جميع الإيرادات لدى البنك المركزي في عدن لدعم المؤسسات الرئيسية ذات الأهمية الحيوية لضمان الإستقرار في اليمن.

يأتي هذا بعد قرار محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، توقيف التوريد، بحجة تنصل الحكومة من التزاماتها. .

وقبل أيام، أعلنت السلطة المحلية بحضرموت إيقاف تحويل إيرادات المحافظة في الحسابات السيادية بالبنك المركزي، بحجة تنصل الحكومة من التزاماتها.

وقالت سلطة حضرموت في بيان لها، إنها قررت تسخير الإيرادات لتلبية احتياجات الخدمات نتيجة عدم تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة بتخصيص دعمٍ للسلطة لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة، إلا أنه ظلت حبيسة أدراج البنك المركزي بعدن.