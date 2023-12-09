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سجّل أيتور رويبال، لاعب نادي ريال بيتيس، هدفًا خاطفًا في مرمى نادي ريال مدريد، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن مباريات الدوري الإسباني (لا ليغا).