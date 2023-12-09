بلينكن يشدد على ضرورة التعاون لدعم الأمن البحري ويرحب بجهود تأمين اتفاق سلام دائم في اليمن

السبت 09 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجهود السعودية لتأمين اتفاق سلام دائم في اليمن، وإطلاق حوار سياسي يمني يمني تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان له، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى أمس بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

كما رحب الوزير بلينكن بجهود المملكة العربية السعودية لتأمين اتفاق سلام دائم في اليمن، وإطلاق حوار سياسي يمني يمني تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمان استمرار تركيز الجهات اليمنية على هذا الجهد.

وبشان هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، أدان الوزير الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية العاملة في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر. وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة تعاون جميع الشركاء لدعم الأمن البحري. وخلال الأسابيع الماضية.

شهدت منطقة البحر الأحمر سلسلة من الهجمات، نسبت إلى الحوثيين، الذين أطلقوا أيضاً صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الاحتلال الصهيوني، قالوا أنها ردا على المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني