القسام تُعلن الإجهاز على قوتين إسرائيليتين بكمينين في غزة.. وهذا ما عثرت عليه

السبت 09 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وقوع قوتين إسرائيليتين في كمينين منفصلين شمال قطاع غزة.





وأوضحت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة والانسحاب من المكان بسلام.

وقالت القسام عبر حسابها على منصة “تلغرام” إنها استهدفت غرف قيادة الجيش الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون كما قصفت جنود آخرين.

من جهتها، أعلنت كتائب الأقصى، “استهداف مقاتليها لدبابة وناقلة جند إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع في محور (الشيخ رضوان- العيادة)، ما أسفر عن تدميرها، وألزم القوات الإسرائيلية بالتراجع”.

أجهزة تجسس مموهة

وفي سياق متصل، قال جهاز الأمن الداخلي في غزة، إن طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” قامت خلال فترة حرب الاحتلال الاسرائيلي على القطاع بإسقاط أجهزة تجسس في كل أنحاء القطاع.

وأضاف، في بيان له اليوم السبت، أنه تم اكتشاف بعض هذه الأجهزة، وهي عبارة عن كتلة مموهة من الرغوة بداخلها جهاز التجسس.

وطالب الأمن الداخلي المواطنين في قطاع غزة بضرورة إجراء مسح لمحيط وسقف سكنهم، والتركيز على المباني العامة والمهجورة، داعياً إلى ضرورة الإبلاغ فور العثور على أي جسم مشبوه دون العبث فيه.