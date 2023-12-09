بلينكن يشدد على ضرورة التعاون لدعم الأمن البحري ويرحب بجهود تأمين اتفاق سلام دائم في اليمن القسام تُعلن الإجهاز على قوتين إسرائيليتين بكمينين في غزة.. وهذا ما عثرت عليه هزة أرضية تضرب مدينة محافظة تعز عاجل .. مليشيا الحوثي ترد على تهديدات إسرائيل بالتحرك العسكري ضدها ومسئول رفيع سابق في الخارجية الأمريكي يحذر الحوثيين مصدر أمني بمطار عدن يحذر من تمرير صفقة أدوية مهربة بكميات كبيرة بضغوط أيادي نافذة بعد منح أحد أصهار زعيم الجماعة درجة الدكتوراه.. دعوات لوقف العبث وتعليق برامج الدراسات العليا في جامعة صنعاء عاجل ..أول رد إسرائيلي على اعلان الحوثيين منع مرور السفن الأجنبية في البحر الأحمر قبل وفاته بأيام إعلامي أمريكي شهير يكشف فضائع مهوله وراء طرد اليهود من 79 دولة ويتنبأ بنهاية إسرائيل اليمن .. بيان لدعاة وعلماء وادي حضرموت بخصوص فلسطين والحرب الاقتصادية ميليشيا الحوثي تعلن قراراً جديداً بشأن جميع السفن المتجهة نحو إسرائيل
ضربت هزة أرضية، اليوم السبت، مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن سكان محليون بأن "هزة أرضية ضربت مدينة تعز المكتظّة بالسكان، قرابة الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي".
وأضاف السكان أنه "لم يتم رصد أي أضرار جراء الهزة الأرضية، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل السلطات اليمنية".