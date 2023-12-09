هزة أرضية تضرب مدينة محافظة تعز

السبت 09 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ضربت هزة أرضية، اليوم السبت، مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن سكان محليون بأن "هزة أرضية ضربت مدينة تعز المكتظّة بالسكان، قرابة الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي".

وأضاف السكان أنه "لم يتم رصد أي أضرار جراء الهزة الأرضية، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل السلطات اليمنية".