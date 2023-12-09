عاجل .. مليشيا الحوثي ترد على تهديدات إسرائيل بالتحرك العسكري ضدها ومسئول رفيع سابق في الخارجية الأمريكي يحذر الحوثيين

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في أول رد من مليشيا الحوثي على تهديدات إسرائيل بالرد العسكري على تصعيد الحوثيين بإعلان منع مرور السفن الأجنبية في منطقة البحر الأحمر اعتبر وزير الاعلام في الحكومة الانقلابية بصنعاء " ظيف الله الشامي " أن قرار جماعته بمنع واستهداف السفن الأجنبية المارة في البحر الأحمر بانه يمثل قرار "فيتو" ضد استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لاعاقة قرار من مجلس الامن بوقف الحرب في غزة .
وأكد "ضيف الله " في تصريحات لقناة "الجزيرة " قبل قليل أن قرار جماعته بمنع مرور السفن الأجنبية في منطقة البحر الأحمر بأنه يمثل دعما للمقاومة الفلسطنية وسكان غزة مشيرا في معرض رده على سؤال حول كون حركة الملاحة الدولية والممرات المائية محمية بموجب القانون الدولي وكيف يمكن للحوثيين تمييز السفن الأجنبية المتجهة الى الموانيء الإسرائيلية من غيرها أجاب "ضيف الله " ان جماعته تمتلك التقنية اللازمة لتمييز السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية معتبرا أن تصعيد جماعته الطارئ لا يمثل تهديدا لسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.
من جهته اعتبر المسئول السابق في الخارجية الامريكية "وليم لورنس" ان هناك قيادات عسكرية في البتاجون الأمريكي تطالب بالرد العسكري الأمريكي على تصعيد الحوثيين لكن ثمة حذر من قبل الإدارة الأمريكية لمنع توسع نطاق الصراع في غزة محذرا ميلشيا الحوثي من التمادي في التصعيد في منطقة البحر الأحمر.