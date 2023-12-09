بلينكن يشدد على ضرورة التعاون لدعم الأمن البحري ويرحب بجهود تأمين اتفاق سلام دائم في اليمن القسام تُعلن الإجهاز على قوتين إسرائيليتين بكمينين في غزة.. وهذا ما عثرت عليه هزة أرضية تضرب مدينة محافظة تعز عاجل .. مليشيا الحوثي ترد على تهديدات إسرائيل بالتحرك العسكري ضدها ومسئول رفيع سابق في الخارجية الأمريكي يحذر الحوثيين مصدر أمني بمطار عدن يحذر من تمرير صفقة أدوية مهربة بكميات كبيرة بضغوط أيادي نافذة بعد منح أحد أصهار زعيم الجماعة درجة الدكتوراه.. دعوات لوقف العبث وتعليق برامج الدراسات العليا في جامعة صنعاء عاجل ..أول رد إسرائيلي على اعلان الحوثيين منع مرور السفن الأجنبية في البحر الأحمر قبل وفاته بأيام إعلامي أمريكي شهير يكشف فضائع مهوله وراء طرد اليهود من 79 دولة ويتنبأ بنهاية إسرائيل اليمن .. بيان لدعاة وعلماء وادي حضرموت بخصوص فلسطين والحرب الاقتصادية ميليشيا الحوثي تعلن قراراً جديداً بشأن جميع السفن المتجهة نحو إسرائيل
هدد مسؤولون نافذون باستخدام القوة، لتمرير صفقة أدوية مهربة للسوق المحلية، جرى ضبطها في مطار عدن الدولي جنوب اليمن.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني في مطار عدن، إنه جرى كميات من الأدوية المهربة وغير مصرحة للاستخدام في اليمن، الأسبوع الماضي، في مطار عدن، وضعت داخل حقائب سفر في رحلة طيران كانت قادمة من دولة الهند.
ووفقا للمصدر، فإنه جرى "الاشتباه بعدد من الحقائب ليتم تفتيشها والعثور على كميات ضخمة من الأدوية غير المرخصة والمهربة والتي يجب أن يتم صرفها عبر الهيئة العليا للأدوية في اليمن"، مشيرا أن الهيئة العليا للأدوية قامت بحجز الأدوية.
وقال المصدر، إن هناك "بعض النافذين يمارسون ضغوط شديدة بهدف إخراج الأدوية والتكتم على الموضوع محاولين توسيط بعض الجهات".
وحذر المصدر من خطوة تمكن بعض الجهات النافذة التي تهدد باستخدام القوة المسلحة لإخراج هذه الكميات من تصريفها في السوق المحلية. وحسب المصدر في الهيئة العامة للأدوية فإن حادثة وفيات مستشفى الكويت في صنعاء، والتي وقعت قبل أشهر كانت بسبب أدوية مهربة مشابهة لهذه الأدوية.