مصدر أمني بمطار عدن يحذر من تمرير صفقة أدوية مهربة بكميات كبيرة بضغوط أيادي نافذة

السبت 09 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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هدد مسؤولون نافذون باستخدام القوة، لتمرير صفقة أدوية مهربة للسوق المحلية، جرى ضبطها في مطار عدن الدولي جنوب اليمن.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني في مطار عدن، إنه جرى كميات من الأدوية المهربة وغير مصرحة للاستخدام في اليمن، الأسبوع الماضي، في مطار عدن، وضعت داخل حقائب سفر في رحلة طيران كانت قادمة من دولة الهند.

ووفقا للمصدر، فإنه جرى "الاشتباه بعدد من الحقائب ليتم تفتيشها والعثور على كميات ضخمة من الأدوية غير المرخصة والمهربة والتي يجب أن يتم صرفها عبر الهيئة العليا للأدوية في اليمن"، مشيرا أن الهيئة العليا للأدوية قامت بحجز الأدوية.

وقال المصدر، إن هناك "بعض النافذين يمارسون ضغوط شديدة بهدف إخراج الأدوية والتكتم على الموضوع محاولين توسيط بعض الجهات".

وحذر المصدر من خطوة تمكن بعض الجهات النافذة التي تهدد باستخدام القوة المسلحة لإخراج هذه الكميات من تصريفها في السوق المحلية. وحسب المصدر في الهيئة العامة للأدوية فإن حادثة وفيات مستشفى الكويت في صنعاء، والتي وقعت قبل أشهر كانت بسبب أدوية مهربة مشابهة لهذه الأدوية.