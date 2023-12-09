عاجل ..أول رد إسرائيلي على اعلان الحوثيين منع مرور السفن الأجنبية في البحر الأحمر

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توعد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بالتحرك العسكري ضد ميلشيا الحوثي في اليمن عقب اعلان الأخيرة اليوم منع السفن الأجنبية المتجه الى الموانئ الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر واستهداف أي سفن حربية مرافقة لها.
وأكدت القناة "12" العبرية نقلا عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أن رئيس حكومة الكيان "بينامين نتنياهو أبلغ قادة أميركا وفرنسا وألمانيا أن عليهم أن يتحركوا ضد الحوثيين وإلا فستتحرك إسرائيل".
واعتبر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في منشورات متفرقة _ رصدها مأرب برس- أن التصعيد الجديد للحوثيين بإعلان منع السفن الأجنبية من المرور في منطقة البحر الأحمر يمثل ضربة للمصالح اليمنية كون سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية تمثل مصلحة يمنية اولي بالرعاية وأن ميلشيا الحوثي تتعمد بشكل غير مسئول تصعيد وتيرة التوتر في منطقة البحر الأحمر المطل على أحد اهم الممرات المائية في العالم وأن مثل هذا التصعيد لا يخدم باي حال المقاومة الفلسطينية في غزة.