تشيع رسمي وشعبي مهيب لجثمان الشهيد البطل العقيد عبدالفتاح العبيدي في مأرب

السبت 09 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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شُيّع، يوم الجمعة، بمحافظة مأرب، جثمان الشهيد البطل، العقيد عبدالفتاح صالح هادي العبيدي، قائد الكتيبة الثالثة (الجوارح) في اللواء 13 مشاة، والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعاً عن الوطن والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية.

ونقل جثمان الشهيد البطل العقيد العبيدي، إلى مقبرة الشهداء بمدينة مأرب، في موكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب تقدّمه قائد اللواء 13 مشاة، العميد أكرم الأديمي وعدد من القيادات العسكرية، وبمشاركة جموع غفيرة من المواطنين ورفاق الشهيد في السلاح.

وخلال التشييع، عبّر العميد الأديمي، عن تعازيه الحارة لأسرة الشهيد الذي قدم روحه فداء للوطن، مشيداً ببطولاته وتضحياته الخالدة بكافة ميادين البطولة والشرف والعزة والكرامة.

كما أشاد العميد الأديمي بمناقب الشهيد الذي كان مثالا للشجاعة والقائد العسكري الفذ المخلص لوطنه ودينه. من جانبهم، أكّد المشيعون المضي على درب الشهيد وعلى درب من سبقوه من أبطال القوات المسلحة وأحرار اليمن حتى تحرير آخر شبر من الوطن من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، وتحقيق الأهداف التي ناضلوا من أجهلها وقدّموا أرواحهم الغالية في سبيلها.