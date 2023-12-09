المرصد الأورومتوسطي: 10 آلاف طفل قتلوا في العدوان الإسرائيلي على غزة الفيتو الأمريكي.. حماس تدين بايدن و"إسرائيل" تشكر حليفتها منظمة ميون تدين حكما حوثيا مسيسا بإعدام الناشطة العرولي: مناطق الحوثيين بيئة مهددة لحياة الناشطين تشيع رسمي وشعبي مهيب لجثمان الشهيد البطل العقيد عبدالفتاح العبيدي في مأرب إسقاط مسيرة حوثية قبل الوصول إلى هدفها جنوبي مأرب تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي على هامش مشاركته في اعمال منتدى صير بني ياس بدبي أمن المحافظات المحررة يضبظ "36"متهما بقضايا جنائية قيادات عسكرية ووطنية تشدد على وحدة الصف الوطني مارب برس يرصد ردود افعال من الداخل الفلسطيني تكشف حقيقة تأثير عمليات الحوثيين ضد إسرائيل الموساد أعد خطط الاغتيال لقيادات حركة حماس في ثلاث عواصم دولية .. ولهذا السبب المخابرات التركية اطلقت تحذيرا غير مسبوق وتوعدت تل ابيت
أسقطت قوات الجيش الوطني المرابطة في محافظة مأرب، طائرة مسيرة حاولت استهداف مواقعها في جبهة البلق الشرقي.
وقالت مصادر ميدانية، إن الدفاعات الجوية تمكنت من أسقاط الطائرة ، قبل الوصول إلى هدفها في شرق البلق الشرقي جنوبي مأرب.
وأشارت المصادر، إلى أن الطائرة المسيّرة كانت مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات، وهي تحمل علامة تجارية إيرانية تؤكد أنها حديثة، ضمن الأسلحة التي وصلت المليشيات خلال فترة الهدنة.