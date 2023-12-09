إسقاط مسيرة حوثية قبل الوصول إلى هدفها جنوبي مأرب

السبت 09 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أسقطت قوات الجيش الوطني المرابطة في محافظة مأرب، طائرة مسيرة حاولت استهداف مواقعها في جبهة البلق الشرقي.

وقالت مصادر ميدانية، إن الدفاعات الجوية تمكنت من أسقاط الطائرة ، قبل الوصول إلى هدفها في شرق البلق الشرقي جنوبي مأرب.

وأشارت المصادر، إلى أن الطائرة المسيّرة كانت مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات، وهي تحمل علامة تجارية إيرانية تؤكد أنها حديثة، ضمن الأسلحة التي وصلت المليشيات خلال فترة الهدنة.