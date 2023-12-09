تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي على هامش مشاركته في اعمال منتدى صير بني ياس بدبي

السبت 09 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 325

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك اليوم مع المبعوث الأميركي الى اليمن تيموثي ليندركينغ على هامش مشاركته في اعمال منتدى صير بني ياس في دبي

وخلال اللقاء بحث الجانبان مستجدات استئناف عملية السلام في اليمن، وتهديدات مليشيات الحوثي الارهابية لامن الملاحة الدولية وتأثيراتها على الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.

وجدد بن مبارك موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامها بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقًا لمرجعياته الثلاث المتفق عليه وطنيا واقليميا ودوليا، ودعم جهود الاشقاء والأصدقاء الرامية احياء عملية السلام.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية ومساندة جهودها ووقوفهم مع الحل السياسي السلمي لاستعادة الامن والاستقرار وإحلال السلام في اليمن.