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ضبطت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة يوم الخميس 36 متهما في 33 قضية جنائية بمحافظات تعز وعدن ومأرب وحضرموت الساحل والوادي وشبوة والمهرة والضالع. وضبطت شرطة ساحل حضرموت 12 متهماً ، فيما ضبطت شرطة عدن 8 متهمين آخرين و6 في تعز ، و4 متهمين تم ضبطهم في وادي حضرموت و2 بمأرب ومثلهم بالمهرة ومتهم بمحافظة شبوة.
وتنوعت القضايا الجنائية بين 9 إيذاء عمدي خفيف و6 قضايا سرقات ومثلها شروع في القتل و3 قضايا سب وشتم ومثلها حريق عمد وقضيتي نصب واحتيال ومثلها تهديد بالإضافة إلى قضيتي اعتداء على أملاك الغير ومواد مخدرة .
وذكرت تقارير عمليات الشرطة بالمحافظات تعقب شرطة عدن وتعز وحضرموت والمهرة والضالع متهمين في 15 قضايا جنائية . وأفادت شرطة محافظة تعز وعدن تلقيها بلاغين بحالتي انتحار ، ضمن الحوادث غير الجنائية.